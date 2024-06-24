Активных долголетов Дзержинского приглашают на кинопоказ 25 июня

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Дворец культуры «Вертикаль» приглашает участников проекта «Активное долголетие» Дзержинского на просмотр кинокартины и чаепитие в дружеской компании. 25 июня поклонники советских фильмов смогут посмотреть легендарную кинокомедию «Светлый путь», снятую в 1940 году, сообщает пресс-служба администрации Дзержинского горокруга.

В рамках программы губернатора Подмосковья «Активное долголетие» в Дзержинском регулярно проходят различные мероприятия для организации досуга людей старше 55. Долголеты посещают творческие мастер-классы и оздоровительные занятия.

Дзержинские пенсионеры имеют возможность совершать экскурсии на комфортабельных автобусах по городам Подмосковья. Они уже посетили Химки, Коломну, Сергиев Посад, Мытищи.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта проходят не только экскурсионные программы, но и спортивные, творческие и иные бесплатные мероприятия, направленные на поддержание активного образа жизни среди жителей пожилого возраста.

Стать участниками проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Подробная информация есть на сайте dolgoletie.mosreg.ru.