Активные долголеты посетили усадьбу «Горенки» в Балашихе с экскурсией

Экскурсию по исторической усадьбе Горенки провели для участников «Активного долголетия» в Балашихе в честь Международного дня пожилых людей. Мероприятие подготовили при поддержке депутата Госдумы Вячеслава Фомичева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Экскурсия включала в себя посещение исторических залов и знакомство с богатой историей усадьбы и ее владельцев.

«Мы с особым уважением относимся к нашим заслуженным жителям, которые строили нашу страну. Это поколение, которым мы искреннее гордимся. Они передают свой бесценный опыт нашей молодежи», — сказал Вячеслав Фомичев.

Депутат Госдумы поздравил участников «Активного долголетия» с праздником и вручил подарки.

«Наслаждение получили невероятное. Хочется больше времени посвящать такому досугу. Благодарю организаторов за такую возможность», — поделилась участница клуба «Активного долголетия» Эмма Подкользина.

Международный день пожилого человека отмечают 1 октября, начиная с 1991 года. Программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Ее участники в очередной раз доказывают, что активная и насыщенная жизнь возможна для всех возрастов.

Присоединиться к творческим и спортивным занятиям, а также экскурсиям и культурным программам могут все желающие, состоящие в проекте «Активное долголетие».

Телефоны для записи и получения дополнительной информации: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.

Стать участником проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.