Активные долголеты Мытищ стали участниками танцевального флешмоб-марафона

В рамках проекта «Активное долголетие» в Балашихе прошел настоящий праздник движения и позитива — флешмоб-марафон «В ритме единства и дружбы», участниками которого стали и получатели социальных услуг отделения «Активное долголетие» Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в атмосферу здоровья и творчества окунулись более 270 долголетов из 16 городских округов Подмосковья. Для них были организованы разнообразные зоны активности: от зажигательных танцев и бодрящего цигуна до меткой игры в дартс и увлекательных творческих мастер-классов.

Торжественное открытие марафона украсила своим присутствием знаменитая советская и российская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Марина Жирова. Особым моментом стало массовое танцевальное выступление совместно с творческими коллективами. Завершился яркий день вручением памятных дипломов.

Участники праздничного мероприятия получили незабываемые эмоции, заряд бодрости и оптимизма.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.