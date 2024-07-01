Активные долголеты из Подольска поучаствовали в фестивале «Танцуй от души»

Подольск был представлен энергичным коллективом «Держи ритм!» из ДК имени Лепсе под руководством Натальи Манохиной. Событие проходило в просторах Центрального парка Люберец, собрав более 300 участников из 35 округов. Фестиваль оживил парк мастер-классами, угощениями у чайного стола и блюдами от полевой кухни. Но основной изюминкой стал концерт-фестиваль «Танцуй от души». Зрители подпевали и аплодировали выступающим.

Коллектив «Держи ритм!» не только продемонстрировал свое мастерство, но и получил массу впечатлений от выступлений других участников. Яркие костюмы, зажигательные номера и талантливые люди — все это создало неповторимую атмосферу праздника.

Такие мероприятия играют важную роль в жизни старшего поколения, ведь они дают возможность проявить себя и вести активный образ жизни, что является ключом к здоровью и долголетию. Фестиваль «Танцуй от души» стал ярким подтверждением того, что возраст — это лишь цифра, а жизнь полна красок и движения на любом ее этапе, добавили в пресс-службе.

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