Активные долголеты из Ленинского округа научились кататься на сапах

Для участников проекта «Активное долголетие» в Ленинском городском округе организовали необычный и популярный досуг — катание на сап-бордах, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Около десяти представителей серебряного возраста, среди которых как мужчины, так и женщины, освоили новый вид активности на территории пляжа «Слобода парк», расположенного на Мамоновском пруду в Ленинском округе.

«Сперва участники прошли инструктаж, изучили технику управления, а затем постепенно начали вставать на доски. Они научились балансировать и контролировать свое тело во время катания на серфе. Это умение помогло им ощутить гармонию с природой и получить удовольствие от активного времяпрепровождения», — рассказала заведующая отделом «Активного долголетия» Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский» Александра Ульвис.

Участники занятия отметили, что такой серфинг не только улучшил их физическую форму, но и подарил новые эмоции и впечатления. Они были вдохновлены тем, что возраст не является препятствием для освоения новых видов спорта и физической активности.

В пресс-службе добавили, что в Ленинском округе свыше 4 тысяч пенсионеров состоят в проекте «Активное долголетие». Спортивные занятия являются наиболее востребованным видом досуга для пожилых людей. Самый массовый из них — северная ходьба. Ей в округе на постоянно основе занимаются свыше 400 человек. Кроме того, бабушки и дедушки посещают йогу, восточную гимнастику цигун, в том числе на свежем воздухе, плавают в бассейне, играют в настольный теннис.

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