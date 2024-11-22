Активные долголеты из Электростали посетили с экскурсией Котельники

Сначала экскурсанты отправились в Храм Виктора Воина, где опытный гид рассказала долголетам об истории храма и его основателе. Вторым местом стал частный музей-усадьба «Белая дача». Это было настоящее путешествие во времени: здесь сохранились аутентичные предметы быта и интерьеры XIX века. Долголеты с удовольствием рассматривали экспонаты музея и слушали увлекательные рассказы о жизни и быте того времени. В завершении экскурсии гостей угостили чаем с пирожными.

Эта экскурсия подарила долголетам новые впечатления, приятное общение и положительные эмоции.

Участники проекта «Активное долголетие» регулярно выезжают с экскурсиями в подмосковные города. Ознакомиться с экскурсиями можно на сайте: dolgoletie.mosreg.ru и в мобильном приложении «Соцуслуги». Также уточнить информацию можно в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Богородский» отделение активного долголетия (г.о. Электросталь, пр-т Ленина, д. 45а) или по телефону: 8 (496) 573-57-33.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.