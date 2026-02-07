Активисты Жуковского проверили знания на диктанте «Наука большой страны»

Участники присоединились к прямой трансляции центрального мероприятия из Музея «Атом» на ВДНХ в Москве, где к ним обратились видные ученые и общественные деятели. После этого молодые люди приступили к выполнению заданий диктанта, ответив на 20 вопросов о вкладе научных достижений народов России в укрепление национального технологического суверенитета.

Диктант проводится в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Десятилетия науки и технологий и приурочен ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля. Целью акции является популяризация отечественных научных школ, поддержка исследовательской среды, а также вовлечение молодежи в научную деятельность и воспитание гордости за выдающиеся открытия российских ученых.

Все участники, прошедшие диктант в жуковской библиотеке, получили электронные сертификаты. Лучшие результаты по итогам акции по всей стране будут отмечены специальными наградами, а победители получат возможность стать гостями VI Конгресса молодых ученых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.