Активисты в Химках познакомились с работой администрации

Активисты «Молодой гвардии» и участники проекта «ПолитЗавод» 21 апреля в Химках приняли участие в акции «Один день с Главой» и изучили работу органов местного самоуправления. Они посетили оперативное совещание, муниципальный центр управления и социальные объекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники начали день с оперативного совещания в администрации. Им рассказали о ключевых направлениях работы, механизмах обработки обращений жителей и предложениях для новой Народной программы «Единой России».

«День начали с оперативного совещания. Вместе с коллегами рассказали о ключевых направлениях работы, механизмах обработки обращений жителей и обсудили предложения участников для новой Народной программы “Единой России”», — поделилась Инна Федотова.

Для активистов провели экскурсию по зданию администрации, показали организацию рабочих процессов и экспозицию картинной галереи имени Горшина. Отдельное внимание уделили цифровым сервисам. В муниципальном центре управления регионом продемонстрировали, как ежедневно обрабатываются обращения через системы «Добродел», ЕДС ЖКХ, горячую линию главы и платформу «Инцидент».

Практическая часть программы включала выезд на объекты. Участники посетили школу № 8 имени В. И. Матвеева, где ранее провели капитальный ремонт по запросам жителей. В Новогорске им показали воспитательно-образовательный комплекс, который долгое время оставался недостроенным. По инициативе жителей объект включили в Народную программу, доработали, и сейчас он находится на завершающей стадии. Открытие комплекса запланировано на этот год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.