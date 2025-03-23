Активисты Подольска передали корм и подарки для животных

Активисты Подольска передали корм и вещи для собак и кошек центра реабилитации животных «Юна», сообщили в пресс-службе округа.

В начале марта волонтеры организовали масштабный сбор кормов и необходимых принадлежностей для четвероногих подопечных, а недавно доставили собранную помощь в приют.

Экскурсия по территории центра дала возможность ребятам лучше узнать каждого питомца. В центре созданы все условия для комфортного содержания животных. Есть современная ветеринарная клиника, специальные комнаты для карантина, уютный дом для кошек, теплые вольеры и кинологическая площадка для дрессировки собак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.