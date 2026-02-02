Активисты очистили территорию на Каширском шоссе в Домодедово от снега

В городском округе Домодедово активисты Общественной палаты провели субботник и расчистили от снега территорию возле дома 70 на Каширском шоссе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активисты Общественной палаты Домодедово организовали уборку снега возле дома 70 на Каширском шоссе, где расположены офис Общественной палаты, редакция газеты «Призыв» и телекомпания. Особое внимание уделили расчистке пешеходных подходов и входных групп для удобства посетителей и сотрудников.

С утра общественники вышли на уборку, чтобы обеспечить безопасный проход для жителей. По словам участников, в этом году зима выдалась особенно снежной, что увеличило нагрузку на коммунальные службы.

Председатель Общественной палаты округа Ирина Сажина отметила, что инициатива стала проявлением гражданской ответственности. Активисты помогают не только возле общественных учреждений, но и в своих дворах, расчищают проезды и оказывают помощь автомобилистам. Она подчеркнула, что участие жителей ускоряет уборку снега и делает городскую среду более удобной.

Дмитрий Максюта, председатель комиссии по экономическому развитию Общественной палаты, добавил, что решение выйти на уборку приняли незамедлительно, поскольку снег продолжает идти. Он подчеркнул, что даже небольшой вклад каждого помогает улучшить условия для пешеходов и снижает риски травм.

Участники субботника уверены, что совместные усилия жителей, общественных организаций и коммунальных служб позволяют быстрее справляться с последствиями снегопадов и поддерживать порядок на улицах округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.