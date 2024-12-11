Активисты помогли в организации досуга болельщиков на хоккейном матче в Балашихе

Он прошел в Ледовом Дворце «Арена Балашиха». Ребята откликнулись на просьбу активистов, которые обратились в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия». Они попросили помочь в проведении досуга для болельщиков во время игры. Ребята порадовали посетителей мероприятия тульскими пряниками.

«Мы всегда с радостью принимаем участие в акции „Доброе дело“. Сегодня дети и взрослые благодарили нас за пряники. Эта акция еще раз доказывает, что добрые дела не требуют колоссальных усилий, зато отклик от них позитивный», — отметил руководитель «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

Акция «Доброе дело» — это возможность привнести в жизнь немного радости, тепла и положительных эмоций. Это яркий пример того, как можно сделать мир чуть лучше, потратив совсем немного времени и усилий. Молодогвардейцы Балашихи своим участием показали важность добровольческой деятельности и продемонстрировали готовность включаться в общественно значимые проекты, принося пользу и радость жителям города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.