Активисты «Молодой Гвардии Единой России» украсили пихту для ветерана и Никольский Храм к Новому Году

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» городского округа Лосино-Петровский совместно с «Волонтерами Подмосковья» и начальником территориального отдела Анискино городского округа Лосино-Петровский Фроловой Мариной украсили пихту для ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского окру

Ребятам рассказали историю поселка и показали дом, где живет Никифорова Лилия Васильевна — ветеран ВОВ. Украшая гирляндами, мишурой и новогодними шарами пихту напротив окон жительцы, молодогвардейцы совместно с волонтёрами подарили новогоднее настроение.

Лидия Васильевна увидев празднично украшенную пихту, напротив своего дома, поблагодарила ребят.

А так же «Молодая Гвардия Единой России» городского округа Лосино-Петровский совместно с «Волонтерами Подмосковья» и «Волонтёрами Победы» украсили Никольский Храм к Новому Году. Особое внимание было уделено внутреннему убранству храма. Волонтеры аккуратно развесили гирлянды и разместили декоративные элементы так, чтобы они гармонично вписывались в интерьер, не нарушая его святости. Ребята с огромной радостью украсили елку мишурой, гирляндами, новогодними шарами. Вокруг царила атмосфера праздника. В благодарность служители храма вручили ребятам сладкие подарки за их труд. Это мероприятие еще раз доказывает единство нашего молодого поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.