Активисты молодежного центра города Фрязино провели уборку вблизи озера Большое

Активисты Молодежного центра и Волонтеры Подмосковья отправились на озеро Большое, чтобы навести порядок на прибрежной территории и убрать раскиданный мусор, сообщили в администрации городского округа Фрязино.

Напомним, что ранее в этом году в рамках акции «Вода России» активные жители совместно с администрацией расчистили берег пруда на окружном проезде, а также прибрежной зоны Технического пруда № 1.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Тогда, совместными усилиями, фрязинцы прошли порядка гектара прибрежной территории и собрали более 4 кубов мусора.

Люди и природа единое целое, поэтому важно оберегать окружающие нас красоты. Помните, что все зависит только от нас. Благодарим каждого участника за вклад в сохранение природы Фрязино!

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.



