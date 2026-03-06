Активисты МГЕР в Домодедове обсудили работу власти 3 марта

Встреча активистов «Молодой Гвардии» с депутатами и представителями общественных организаций прошла 3 марта в молодежном центре «Победа» в Домодедове. Участники подвели итоги работы и обсудили роль молодежи в политике и избирательной системе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активисты местного отделения «Молодой Гвардии» представили отчет о проделанной работе, после чего приняли участие в открытом диалоге с представителями власти и общественных объединений. В обсуждении участвовали депутаты, представители казачьего общества, ассоциации ветеранов СВО и комитета семей воинов Отечества.

Руководитель отделения Анастасия Коновалова отметила, что в течение года активисты участвовали в десятках мероприятий, волонтерских акциях и патриотических проектах. Депутат совета депутатов городского округа Домодедово Михаил Каюгин подчеркнул, что такие встречи помогают молодежи лучше понять механизмы работы депутатов и взаимодействия власти с жителями.

Руководитель комитета семей воинов Отечества Анжелика Манджиева заявила о важности поддержки молодых инициатив. Активист Рустам Курбонов добавил, что участие в движении способствует социализации и дает практический опыт. Завершила встречу депутат Мария Белякова, которая рассказала о значении выборов и гражданской ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.