Активисты Лобни приняли участие в образовательном интенсиве

Более 500 молодых жителей Подмосковья собрались на четырехдневный образовательный интенсив, организованный министерством информации и молодежной политики Московской области, чтобы научиться создавать контент, находящий отклик у аудитории. Среди участников была и делегация из Лобни, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы живем в эпоху, когда медиа повсюду: они формируют реальность, создают смыслы и влияют на наше восприятие мира. Но в этой сложной системе медиапрофессионалы не должны быть просто частью потока — они те, кто формирует этот поток», — отметили ребята.

По итогам образовательного интенсива участники презентовали свои проекты — лучшие из лучших получили возможность развить свои навыки в области медиа на практике, работая на различных мероприятиях министерства.

В Лобне уделяется большое внимание развитию молодежи. Здесь строят и ремонтируют образовательные и спортивные объекты, проводят культурные и развлекательные мероприятия, поддерживают волонтерское движение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.