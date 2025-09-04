Активисты Ленинского округа приняли участие в образовательной программе

Молодежный центр «Победа» стал площадкой для проведения обучающей программы «Проводники смыслов», в которой активное участие приняли участники движения «Волонтеры Подмосковья» из Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня в Подмосковье проживает более 2 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет — это огромный потенциал, который требует особого внимания и поддержки. Программа «Проводники смыслов» — это не просто образовательный проект, а стратегически важная инициатива, которая поможет нам выстроить системную работу с молодежью. Мы понимаем, насколько важно не просто занимать молодых людей, но и направлять их энергию в конструктивное русло, помогать формировать ценностные ориентиры, создавать условия для самореализации», приводятся в сообщении слова министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе.

Сообщается, что образовательная программа включала в себя несколько блоков. Теоретическая часть включала изучение основ социального проектирования и управления идеями. На практических занятиях участники применяли полученные знания в командной работе. В процессе рефлексии молодые люди определяли личные и гражданские смыслы, учились выражать и аргументировать свою точку зрения.

«Программа «Проводники смыслов» — это не только образование и профессиональный рост, здесь объединяются люди с общими взглядами, которые помогают молодому поколению в реализации своего потенциала. Было очень познавательно и интересно слушать приглашенных экспертов. Нам очень понравилось», — добавила участница из Ленинского округа Анна Кузнецова.

Кроме того, важным событием стала встреча с поэтом и руководителем волонтерского движения «Птички ДМД» Екатериной Чекодановой, которая поделилась своим опытом.

Организаторами программы в Московской области выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральная дирекция форумов и программ Росмолодежи и Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.