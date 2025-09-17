Активисты из Реутова вышли в финал областного конкурса благоустройства

Проект из наукограда, посвященный развитию дворового спорта и организации досуга для детей, был высоко оценен экспертным жюри и вошел в четверку лучших в Подмосковье. Этот успех является закономерным результатом системной работы по вовлечению граждан в создание комфортной городской среды, которая активно ведется в муниципалитете. Основой для таких достижений служит ежегодный городской конкурс «Мой комфортный дом».

Эта инициатива, реализуемая по распоряжению главы Реутова Филиппа Науменко, направлена на поощрение жителей, которые вносят вклад в благоустройство своих дворов, подъездов и домов. Конкурс позволяет выявить и поддержать самые яркие и эффективные проекты, созданные силами самих горожан в сотрудничестве с управляющими организациями.

В течение всего лета специальная комиссия, состоящая из представителей администрации, депутатского корпуса и общественных организаций, оценивает заявленные объекты, отмечая креативный подход и любовь жителей к своему городу. Именно лучшие практики и самые сплоченные команды, проявившие себя на муниципальном уровне, получают возможность представлять Реутов на престижных областных площадках.

Выход в финал конкурса «Наш Двор» — прямое подтверждение того, что системный подход к развитию добрососедства и благоустройства приносит весомые плоды. Теперь реутовский проект поборется за победу не только в основной программе, но и в специальной номинации «Народное признание».

Каждый житель Подмосковья может поддержать команду из нашего города. Для этого открыто онлайн-голосование на официальном канале Министерства благоустройства Московской области. Победитель народного голосования получит денежный приз. Приглашаем всех жителей Реутова принять участие в голосовании и поддержать своих земляков, которые своим трудом делают наш город лучше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.