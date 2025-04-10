Активисты Движения Первых Зарайска приняли участие в фестивале «Движение вперед»

Мероприятие собрало участников из Луховиц, Зарайска, Коломны, Ступино и Серебряных Прудов, создавая атмосферу единства и сотрудничества среди молодежи.

Фестиваль открылся яркими выступлениями творческих коллективов Центра, которые задали позитивное настроение всем присутствующим. В программе мероприятия было много увлекательных активностей. Участники сделали зарядку с олимпийской чемпионкой Юлией Гущиной, сразились в интеллектуальной игре «РИСК» с волонтерами из Воскресенска и узнали секреты журналистского мастерства от корреспондента Первого канала Алены Крыловой.

Кроме того, ребята провели время с педагогом Кристиной Мазаевой, занимаясь химическими экспериментами, и узнали о важности экологии на квизе с Надеждой Мельниченко. Активисты также взяли под контроль восстание машин на образовательной площадке «Роботекс» под руководством Александра Скорикова и обучились основам первой помощи под руководством заведующего отделением неотложной медицинской помощи Луховицкой больницы Антона Минаева.

Участники фестиваля смогли попробовать себя в театральном искусстве на тренинге от студентов Егорьевского колледжа, сплели браслеты для участников СВО с Ириной Носовой и узнали о туристических походах с профессиональным туристом Александром Бойковым. В завершение фестиваля активисты встретились с главой Луховиц Сергеем Тимохиным и стали зрителями спектакля театральной студии «Улица Мира» «А я Чехова люблю».

Такое мероприятие не только развивает творческие способности молодежи, но и укрепляет связи между различными образовательными учреждениями и организациями, способствуя формированию активной гражданской позиции среди подрастающего поколения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.