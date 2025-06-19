Активисты Движения Первых рассказали главе Солнечногорска о своих достижениях

Глава Солнечногорска Константин Михальков встретился с участниками Движения Первых. Они обсудили работу и успехи молодёжных активистов за полгода и наметили совместные планы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Общение прошло в рамках второго Координационного совета при главе округа по взаимодействию с Движением Первых.

Волонтеры движения провели за шесть месяцев более 100 мероприятий. Одним из главных стал муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Его победители — команды школы № 4 и Андреевской школы — достойно представили округ на региональном этапе.

Кроме того, на встрече отметили личные успехи ребят. Так, Дарина Лизунова стала участником IV Всероссийского съезда Движения Первых, а Егор Карелин победил в отборе на федеральную смену «Академии Первых» и «Движение вверх!», а также получил главную роль в спектакле «Классика Победы. Память поколений» в Малом Театре.

«Пообщался с нашими активистами — и снова убедился: в Солнечногорске растёт поколение, которое не сидит сложа руки, а реально меняет жизнь вокруг себя. Предложили проводить молодежные выезды в другие города для культурного обмена. Ребята идею поддержали, нам всегда есть, чем поделиться. Лично для меня особенно ценно, что они не просто говорят, а делают, так ещё и с живым интересом к каждому событию», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Руководитель местного отделения Движения Первых Алексей Чернышов рассказал о планах на лето и новый учебный год. Флагманским проектом на каникулах стал тематический День Первых на базе школьных лагерей. Его организовали в лицее № 7, школах № 2 и 4 и планируют еще четыре. Для ребят проводят интерактивные командообразующие игры.

А с 4 по 9 августа 70 активистов из Солнечногорска, которые проявили себя, поедут на смену в лагерь Учебно-методического центра «Авангард» в Одинцово.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Имена Героев» ведут работу для присвоения местному отделению имени писателя Бориса Васильева.

«У нас налажено плотное взаимодействие с администрацией. Мы совместно реализуем разные проекты: проводили муниципальный этап игры „Зарница 2.0“, с управлением образования проводим различные мероприятия в школах, активно взаимодействуем с отделом молодежной политики и другими структурными подразделениями», — прокомментировал руководитель местного Движения Первых городского округа Солнечногорск Алексей Чернышов.

В Солнечногорске первичные отделения Движения Первых открыты почти во всех школах, колледже и двух молодежных центрах. Они объединяют порядка 5700 участников.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.