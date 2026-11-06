Активисты «Движения Первых» привезли корм в приют для животных в Ногинске

Активисты «Движения Первых — Богородский» посетили Ногинский муниципальный приют для животных и привезли корм его обитателям. Сейчас в приюте содержат более 500 животных.

В следующие выходные волонтеры планируют приехать снова, чтобы уделить время подопечным: погулять с собаками, поиграть с ними и побыть рядом. Активисты надеются, что животные смогут обрести семью и дом.

Помочь приюту можно, передав корм, погуляв с собаками или рассказав о его подопечных в социальных сетях.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.