Активисты Богородского округа вернулись из Курской области

Волонтеры Богородского округа 23 февраля вернулись из Курской области, где участвовали в гуманитарной миссии. Они доставили военнослужащим группировки войск «Север» 10 тонн помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активисты и молодогвардейцы Богородского округа приняли участие в волонтерской миссии МГЕР Московской области. Из Ногинска в Курскую область направили гуманитарный груз, собранный центрами образования и досуговым центром «ПРО МОЛОДЕЖЬ».

Общий вес помощи составил 10 тонн. В посылки вошли продукты, сладости, чай и другие необходимые вещи по запросам бойцов. К масленичной неделе волонтеры также передали блины — как символ поддержки и напоминание о доме.

Поддержка военнослужащих стала системной работой для активистов округа. Они организуют сборы, координируют поставки и поддерживают прямую связь с подразделениями для точечной доставки помощи.

«Вы даже не представляете, что делаете для нас. Это ведь не просто техника или продукты. Это уверенность в том, что мы не одни. Что люди, которые далеко от фронта, разделяют войну с нами и поддерживают нас, ждут!» — поделился один из военнослужащих группировки «Север».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.