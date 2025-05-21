Активисты Богородского округа помогли луганским футболистам

Депутаты и волонтёры Богородского округа помогли юным футболистам из ЛНР, сообщили в пресс-службе округа.

Спортивный инвентарь и обувь, ранее приобретенные и подаренные депутатом Сергеем Жулябиным юным футболистам из ЛНР, наконец доставили на место и передали ребятам. Помог с перевозкой столь ценного для ребят груза волонтёр СВО Дмитрий Качарава.

Помимо этого, депутат Богородского округа Магомет Сакалов приобрел для школы ГБОУ ЛНР «ЗСШ № 4 им. Р. Салькова» сети для футбольных ворот и учебные материалы.

Весной этого года, благодаря Дмитрию Качараве и сотруднице библиотеки филиала N1 Майе Бовтало, между учениками из ЛНР и Ногинского Центра образования № 4 состоялся телемост. В ходе общения ребята рассказали, что у них есть своя футбольная команда, но мало возможности тренироваться из — за отсутствия спортивного инвентаря.

Теперь, благодаря совместной и сплоченной работе федерации футбола Богородского округа в лице Сергея Жулябина, депутата округа Магомета Сакалова и волонтёра СВО Дмитрия Качаравы эта мечта стала возможной.

Ребята получили весь необходимый спортивный инвентарь и уже тренируются на своем поле, как и мечтали. Также по запросу школы были отправлены все позиции для возможности обучения и проведения мероприятий для учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.