Активисты Богородского округа передали блины бойцам СВО к Масленице

Активисты «Молодой Гвардии Единой России», депутаты и студенты Ногинского колледжа 17 февраля провели масленичное мероприятие и передали блины военнослужащим в госпиталь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ногинском колледже 17 февраля прошла акция, посвященная Масленице. В ней приняли участие активисты местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутаты Богородского округа Павел Волнов и Ольга Попова, представители Ассоциации ветеранов СВО и студенты колледжа.

Участники мероприятия вместе готовили блины — традиционное масленичное угощение. Кулинарный процесс проходил в теплой и дружеской атмосфере, где представители разных поколений общались и делились опытом.

Все приготовленные блины были переданы в госпиталь для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию. Руководитель МГЕР БГО Даниил Попов отметил, что совместная работа депутатов, общественных организаций, молодежи и ветеранов позволила подарить частичку тепла тем, кто защищает страну.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.