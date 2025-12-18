Активист «Волонтеров Подмосковья» Скорикова: в нашем регионе больше всего героев

Руководитель пункта гуманитарной помощи Одинцовского городского округа, активист движения «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Скорикова заявила, что в Московской области очень много героев и неравнодушных людей.

Она отметила, что церемония награждения была очень трогательной. Со сцены прозвучало много историй о наших героях.

«Хочется сказать большое спасибо и губернатору, и всему нашему правительству, и всем жителям Подмосковья за их неравнодушие. Наше Подмосковье — это топ. Вся страна должна знать своих героев в лицо, а больше, чем в Подмосковье, их нигде нет», — сказала Скорикова.

Церемонию вручения премии открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что граждане сегодня делают все для безопасности России, ее обороны.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья (было все хорошо — ред.). И те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

«Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная премия губернатора Московской области. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества, помощь бойцам СВО.

Стать лауреатом могут волонтерские организации, социально ориентированные НКО, лидеры волонтерских проектов и сообществ. Это граждане России от 18 лет, проживающие на территории Подмосковья. Главная цель — выявить лучше волонтерские практики, поддержать их финансово, повысить престиж добровольческой деятельности и вовлечь в нее больше жителей региона. В том числе премию получают защитники России — герои СВО.

