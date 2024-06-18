Активист Движения Первых из Павловского Посада отправится на Северный Полюс

Активист Движения Первых из Павловского Посада Ярослав Савичев стал победителем конкурса «Министерство школьной моды» и отправится на Северный Полюс. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

11 июня в Москве определили победителей финального отборочного этапа пятого сезона научно — просветительского проекта «Ледокол знаний». Победители отправятся в августе в экспедицию на Северный Полюс на ледоколе Росатома.



Активист Движения Первых Лицея № 2 им. В. В. Тихонова прошёл серьезный отбор и попал в состав полярной экспедиции. Ярослав проявил знания в области химии, физики, математики, биологии.



Попасть в Финал конкурса можно было только выиграв четверть финала и полуфинал, а перед этим пройти много тестов на знания атомной энергетики. На финал ребята приготовили домашнее задание на тему: «Какие атомные технологии помогут в развитии вашего региона?».

Потратив много часов работы, репетиций, благодаря командному труду, они смогли сделать достойный проект, который в итоге был высоко оценен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

