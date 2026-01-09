Актер Пермяков из рекламы МММ может ослепнуть

Пермяков резко начал терять зрение, поэтому обратился к докторам. Медики пояснили, что ему необходимо поменять хрусталики в обоих глазах.

Артист говорит, что боится делать операцию, потому что есть риск полностью ослепнуть. Но выбора у него практически нет. Сейчас он не может читать, на улице не ориентируется, не видит указатели, а также постоянно просит прохожих помочь найти дорогу.

Ранее актера Алексея Серебрякова увезли в больницу из-за обострения хронического бронхита. Врачи настоятельно рекомендовали ему бросить курить.

