Актер из сериала «Чикатило» обвиняет инвестиционный проект в обмане

Российский актер, диктор и телеведущий Сергей Шароватов обвиняет инвестиционный проект в обмане. Актер из сериала «Чикатило» вложился в постройку апарт-отелей в Ленобласти, но уже целый год не получает процентов, сообщает 112 .

В 2024 году Шароватов познакомился с блогером, который рекламировал успешный проект под названием Road to the Rich («Путь к богатству»). Вдохновленный Сергей вложил средства в один из проектов, продвигаемых инфлюенсером.

«Друзья, несите деньги, мы будем строить, вот у нас есть проектная документация! — так продавали эту идею. Ну в общем и все, я вложил где-то 2,5 млн. Далее я получал гарантированную доходность согласно договору», — поделился актер.

Шароватов вложил средства в проекты загородных отелей «Симагино» и «Лесколово» в Ленобласти. Однако вскоре выяснилось, что застройщик оказался банкротом с долгом более 30 млн рублей. С апреля прошлого года Сергей перестал получать проценты с инвестиций.

Артист называет застройщиков «пирамидой в ленинградских лесах», а блогера «инвест-мошенником». Он утверждает, что от деятельности проекта пострадали десятки людей. При этом в настоящее время апарт-отели работают и приносят прибыль, однако вместо обещанных процентов — либо полная тишина, либо незначительная компенсация инвесторам.

