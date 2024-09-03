Акарицидную обработку от клещей провели в парке Электрогорска

Во вторник в городском парке города Электрогорск будет проходить акарицидная обработка от клещей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Противоклещевую обработку производят путем опрыскивания травы и земли специальным веществом.

Используют для этого разрешенные в стране быстроразрушающиеся в окружающей среде акарициды.

«Средство безопасно для человека и теплокровных обитателей планеты. Тем не менее во время обработки и некоторое время после нее от прогулок в парке стоит воздержаться. Карантин может длиться от одного часа до нескольких дней. После чего мы с большим удовольствием будем ждать всех наших гостей на наших увлекательных мероприятиях. С расписанием работы и графиком мероприятий вы можете ознакомиться в социальных сетях парка. Ждем всех в гости! С нами весело и интересно», — отметило руководство городского парка Электрогорска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.