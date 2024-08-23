Академик Рожников заявил о важности монетизации творчества

Когда выступает певец, он доставляет удовольствие гражданам, но «певец» — это профессия. Артист вправе брать за работу деньги. Монетизация творчества очень важна, заявил РИАМО академик, член правления Союза художников Подмосковья Александр Рожников.

Он отметил, что, чем «выше» певец, тем выше оплата его труда. Рожников рассказал, что в свое время тоже получил гонорар за создание памятника Дзержинскому в дивизии им. Дзержинского. В это же время студент, который написал картину, тоже получил гонорар. Пусть он не такой высокий, но молодой специалист должен получить деньги за работу.

По его информации, в Гжельском государственном университете устраивают иногда выставки — продажи изделий, которые делают на потоке.

«Мы постоянно участвуем во всевозможных конкурсах. Сейчас в Люберецкой картинной галерее большая выставка выпускников Института изобразительных искусств и дизайна. Представлена и графика, и живопись, и прикладное искусство — это все помогает продавать то, что создают художники», — сказал Рожников.

По словам академика, институту повезло, что рядом находится объединение «Гжель». Здесь после третьего курса проходят практику все, кто учится прикладному искусству.

«Мастера „Гжели“ с именем, со званием учат расписывать чашки, учат лепить. Это всегда приятно студенту, когда академик Рожников Александр Александрович показывает, как надо лепить», — заключил академик.

В Гжельском государственном университете обучаются 6 тысяч студентов. Он состоит из двух институтов: искусства и дизайна и гуманитарного института, где готовят специалистов гостиничного бизнеса, туристического бизнеса, юристов, физкультурников, строителей.

В Красногорске проходит Московский областной форум «100% креатив». 40 экспонентов и 60 волонтеров из разных городов Московской области готовы помочь участникам форума. На мероприятии работают волонтеры из Дмитрова, Коломны, Наро-Фоминска, Сергиева Посада и Волоколамска. Главной темой форума стала поддержка подмосковных брендов в сфере креативных индустрий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл первую областную конференцию директоров ДК и парков. Глава региона отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.