Академик Онищенко: россиянам не стоит опасаться вируса Нипах

«Россиянам надо быть ответственными, опасаться ничего не надо. Главное — это наши люди. Конечно, не выезжать в эти страны нельзя и нет необходимости запрещать. В те места, где это было отмечено, лучше воздержаться», — отметил ученый.

Специалист подчеркнул ключевую роль базовых гигиенических практик в профилактике любых инфекций. По его словам, важнейшими мерами являются регулярное мытье рук и тщательная обработка овощей и фруктов перед употреблением. Он также напомнил, что на сегодняшний день специфической вакцины против вируса Нипах не существует, хотя ее создание в принципе возможно.

В тот же день Роспотребнадзор после сообщений о вспышке в Индии опубликовал официальные рекомендации для туристов, в которых советует избегать контактов с больными животными (особенно летучими мышами и свиньями) и строго соблюдать правила личной гигиены, включая регулярное мытье рук с мылом или использование антисептиков. В ведомстве напомнили, что вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям, то есть передается человеку от животных.

