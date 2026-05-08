В Подмосковье приложение «Добродел» помогает выбрать кружок для детей

Жители Подмосковья могут подобрать кружок или спортивную секцию рядом с домом через мобильное приложение «Добродел». В сервисе доступны тысячи предложений по спорту и творчеству, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В разделе «Спорт» представлено более 2 тыс. секций по различным направлениям: футбол, плавание, единоборства, настольный теннис, настольные игры и другие виды занятий. Тренировки проходят более чем на 450 спортивных объектах, что позволяет выбрать площадку рядом с домом или работой.

Раздел «Дома культуры» объединяет свыше 12 тыс. кружков. Пользователям доступны занятия музыкой, танцами, театром и вокалом, а также направления в сфере науки и техники, изучения иностранных языков и другие программы. В приложении размещена информация более чем о 850 учреждениях культуры.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей региона. Для доступа к сервисам необходимо авторизоваться через ЕСИА — Единую систему идентификации и аутентификации. Скачать приложение можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.