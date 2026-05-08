В Подольске расширят выпуск тканей при поддержке ФРП МО

Компания «Фортекс&Ко» получила льготный заем фонда развития промышленности Московской области на 23 млн рублей для увеличения выпуска трикотажных тканей в Подольске. Средства направят на покупку и запуск нового оборудования, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Общий объем инвестиций в проект составит 45,5 млн рублей. Более половины этой суммы компания привлечет в виде займа ФРП МО. Средства пойдут на приобретение технологического оборудования, его монтаж и наладку, а также подготовку к серийному производству тканей. Заем предоставлен сроком на пять лет под 3% годовых.

«Фортекс&Ко» является одним из лидеров российского рынка оптовых поставок матрасных комплектующих и тканей для производства матрасов и мебели. Компания работает более чем в 30 регионах России, а также поставляет продукцию в страны СНГ.

Производственная площадка расположена в городском округе Подольск. Площадь производственно-складских помещений превышает 25,5 тыс. кв. метров, на предприятии занято более 300 человек. Расширение выпуска трикотажных тканей позволит увеличить ассортимент отечественной продукции и усилить импортозамещение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.