Во Фрязине Подмосковья строят завод холодильного оборудования

Строительство завода по выпуску холодильной техники и теплообменного оборудования продолжается во Фрязине. Предприятие рассчитано на 300 рабочих мест, завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новое производство разместится в трехэтажном здании площадью более 12 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект составляет около 900 млн рублей. После запуска предприятие сможет серийно выпускать широкий ассортимент промышленного оборудования для систем охлаждения и вентиляции.

На площадке организуют участки обработки металлических деталей, порошковой окраски, сборки теплообменников, испытаний и упаковки готовой продукции. Завод будет производить оборудование различных типоразмеров и конфигураций.

Строительная готовность объекта достигла 20%. Сейчас ведутся работы по устройству надземной части здания, задействованы 13 рабочих и две единицы техники. Застройщиком выступает ООО «ВЕЗА», генеральный подрядчик — ООО «ФОРМАТ ГРУПП». Контроль за ходом строительства осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.