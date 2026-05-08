В Подмосковье 181 курильщик прошел КТ-скрининг рака легких

В Московской области курящие мужчины и женщины старше 45 лет вместо флюорографии проходят компьютерную томографию легких. Пилотный проект по раннему выявлению рака легких запущен в марте этого года на базе Клинской, Красногорской, Истринской и Солнечногорской больниц.

«Табакокурение наносит серьезный урон всему организму, но именно дыхательная система принимает на себя первый и самый сильный удар. Цель проекта — ранняя диагностика рака легких — одного из наиболее опасных последствий длительного курения, которое долгое время может протекать бессимптомно. За время работы проекта скрининг рака легких, включающий КТ-исследование, прошел 181 человек, из них у 14 были выявлены отклонения. Эти пациенты были направлены на более углубленную диагностику и взяты врачами под наблюдение», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить направление на исследование можно в кабинете медицинской профилактики, центре здоровья или при записи на диспансеризацию. Оформить запись доступно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, чат-бот в МАХ, приложение «Добродел Здоровье», по телефону 122 или при личном обращении в кабинет неотложной помощи поликлиники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.