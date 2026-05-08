В Можайском округе высадили 1 600 елей в рамках акции «Сад памяти»

Экологическая акция «Сад памяти» прошла в начале мая возле деревни Лыткино в Можайском округе. Более 300 волонтеров, включая сотрудников «Мособлтепло», высадили 1600 саженцев ели на площади около 1 гектара, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Посадка деревьев состоялась на участке Борисовского участкового лесничества. В акции приняли участие свыше 300 добровольцев, среди которых были сотрудники компании «Мособлтепло». Для предприятия участие в проекте стало ежегодной традицией.

«Для меня такая посадка дерева — не просто акция, это мой личный долг. „Мособлтепло“ ежегодно говорит „спасибо“ героям, защитникам нашей Родины именно так — делом. Пока мы сажаем сады, память о ветеранах живет не в камне, а в наших сердцах и в каждом ростке. Вместе мы сохраняем историю и делаем родной край зеленее», — отметил начальник сельской службы эксплуатации «Мособлтепло» Александр Фролов.

Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Ее цель — ежегодно высаживать более 27 млн деревьев в память о каждом погибшем защитнике Отечества, а также сохранять и восстанавливать леса. За шесть лет к проекту присоединились миллионы добровольцев из 83 стран, которые высадили свыше 160 млн деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.