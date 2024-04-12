Академик Маринин: Россия активно конкурирует в мире по космическому туризму

Из-за санкций трудно сказать, когда Россия будет конкурировать в космической сфере на международном уровне, но что касается космического туризма, то здесь есть успехи, сообщил РИАМО академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Игорь Маринин.

«Мы, например, очень активно конкурируем, так сказать, по туристам, доставке их на МКС. Например, не только американцы своих и не своих граждан доставляют. Здесь мы, в общем-то, подготовлены очень хорошо. Японцев подготовили за 3 месяца, кинопроизводство подготовили тоже за 3 месяца. Так что опыт у нас здесь есть, и ведутся переговоры», — сказал Маринин.

Он добавил, что санкции очень сильно ограничивают возможности страны, которые бы расширялись при их отсутствии.

«Тут же политические вопросы решаются. Чтобы конкурировать на международном рынке, нужно иметь возможность запускать зарубежные аппараты. То есть конкурировать с Маском (Илоном, американским бизнесменом — ред.), который этим как раз и занимается — не только свои аппараты запускает, но и зарубежные. Мы находимся под санкциями, и поэтому партнеров для запуска в Европе и в ближайшем окружении у нас практически нет», — объяснил академик.

По словам Маринина, поэтому РФ сейчас ищет заказчиков в странах Азии, Африки.

«Сроки зависят от переговоров, от политической обстановки, от готовности тех стран сотрудничать, от их финансирования и т. д. То есть очень много факторов. И сказать, когда мы начнем конкурировать, невозможно», — заключил эксперт.