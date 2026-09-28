Академия МЧС в Химках показала школьникам работу спасателей

Академия гражданской защиты МЧС России 27 сентября провела в Химках день открытых дверей для школьников, будущих абитуриентов и их родителей из Москвы, Подмосковья и других регионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости осмотрели учебные корпуса, специализированные классы, учебно-практические и спортивные комплексы, общежития. Курсанты и кадеты провели экскурсии и рассказали, как учатся и живут в академии.

На строевом плацу пиротехники и кинологический расчет ФГКУ «ЦСООР «Лидер»» показали работу с взрывоопасными предметами и поиск пострадавших. Главное управление МЧС России по Московской области представило мобильный пункт управления беспилотниками, работу подразделений радиационной и химической защиты и инспекции по маломерным судам. Столичное управление МЧС показало пожарное вооружение части № 55.

На тренинге «Практика 112» от НПО «Пульс» участники отработали действия в первые минуты пожара. Кафедра тактики и общевоенных дисциплин организовала интерактивный тир. Юных гостей встретил Чебурашка — символ готовности прийти на помощь.

Академия находится в микрорайоне Новогорск и работает с 1992 года. В ней обучаются курсанты, студенты и кадеты. В мае 2022 года распоряжением правительства Российской Федерации академии присвоили имя генерал-лейтенанта Д. И. Михайлика.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.