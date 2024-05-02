Аипова провела еженедельный штаб по содержанию территорий и МКД Подмосковья

Четверг — время общеобластного еженедельного штаба по содержанию территорий и многоквартирных домов. На повестке несколько вопросов: результаты выполнения генеральной уборки дворов и общественных зон в Подмосковье, а также приемка территорий по специальному чек-листу. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

«Подводим итоги Месяца чистоты. Обсудили причины отставания совместно с муниципалитетами из красной зоны. От коллег ждем ежедневный план-график с адресами, чтобы закончить перечень обязательных работ как можно скорее. Среди тех, кому необходимо оперативно провести „работу над ошибками“: Талдомский, Подольск, Воскресенск, Жуковский, Коломна», — отметила руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Министр напомнила, что с 1 мая инспекторы ГУСТ Подмосковья приступили к приемке территорий по чек-листу. Более 18 тыс. локаций: дворы, общественные зоны, внутриквартальные проезды, проверят до конца месяца.

Есть важное правило: если чистота не соответствует одному из пунктов чек-листа — адрес отправится на доработку до полного устранения замечаний. Среди тех, кто уже приступил к сдаче «экзамена чистоты»: Серебряные Пруды, Зарайск, Богородский, Ступино, Котельники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.