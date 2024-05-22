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«Аргументы и факты» подготовили и запустили мультиформатный интерактивный проект «Россия — миру». Все желающие могут в онлайн и офлайн ознакомиться с экспозициями ретроспективы развития российской и советской науки, сообщает aif.ru .

Также проект знакомит с великими отечественными учеными и их достижениями, которые стали основой цивилизационного развития. Наиболее значимые достижения российской науки и истории 40 русских и советских ученых-первооткрывателей представлены на сайте проекта.

«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Собранные материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной», — заявил гендиректор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Помимо этого, интерактивные выставочные экспозиции в мультимедийных исторических парках «Россия — моя история» откроются в Петербурге, Самаре, Саратове, Перми, Ростове-на-Дону, Махачкале, Новосибирске, Тюмени, Мелитополе, Владивостоке, Твери и Луганске.

Проект «Россия — миру» реализуется издательским домом «Аргументы и факты» совместно с мультимедийными историческими парками «Россия — моя история» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.