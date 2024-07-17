Агулов: в Луховицах выявлено больше всего нарушений противопожарной безопасности

Больше всего случаев нарушения противопожарной безопасности на территории Подмосковья выявлено в Луховицах, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, с начала лета в Луховицах выявлено 53 таких нарушения, в Балашихе — 45, в Орехово-Зуевском округе — 44.

Агулов добавил, что с пятницы по воскресенье сотрудники комитета выявляют нарушения и привлекают виновников к ответственности с учетом особого противопожарного режима с помощью штрафов до 60 тыс. рублей.

«Наложение этих штрафов является действенным», — отметил Агулов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По его информации, всего с начала пожароопасного сезона выявлено 648 нарушений правил пожарной безопасности в лесу, назначено штрафов на 11,5 млн рублей.

«Проведено 1235 мероприятий по выявлению нарушителей правил пожарной безопасности», — сказал Агулов.

Он также добавил, что о проводимой работе жители узнают через городские паблики, телевизионные сюжеты, рассылку индивидуальных сообщений через «Госуслуги» и «Добродел». Еще информация размещена в общественном транспорте и на выездных магистралях.