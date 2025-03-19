Агротехнологический класс при поддержке «Рота-Агро» откроют в Подмосковье

К следующему учебному году в Развилковской средней общеобразовательной школе Ленинского округа будет сформирован первый агротехнологический класс, созданный при поддержке агропромышленного комплекса «Рота-Агро», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Открытие специализированного класса стало возможным благодаря подписанию соглашений о сотрудничестве между школой и агрохолдингом, которое прошло в рамках открытого урока по профориентации для учащихся 9-х классов.

Особенностью нового класса станет его расположение в непосредственной близости к заводу премиальных сыров компании. Это позволит школьникам сразу применять полученные теоретические знания на практике, работая на производственных площадках предприятия. Учебная программа для нового агротехнологического класса рассчитана на два года обучения для учеников 10 и 11 классов. После окончания школы выпускники смогут бесплатного поступить на востребованные специальности в сельскохозяйственные вузы по целевому направлению агрохолдинга. Заключение целевых контрактов позволит стажерам не только получить возможность продолжить обучение, но и стать обладателями корпоративной стипендии в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены гранты или компенсация части расходов на обучение.

Студентам, продемонстрировавшим выдающиеся результаты во время прохождения стажировки, будет предложено долгосрочное сотрудничество с гарантированным трудоустройством в штате компании и конкурентной заработной платой. Это даст молодым специалистам возможность построить успешную карьеру в агропромышленном комплексе.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что создание агротехнологического класса не только способствует подготовке квалифицированных кадров для сельского хозяйства, но и открывает новые перспективы для молодежи округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.