Агроном Воронцов рассказал, как защитить сады Крыма от заморозков

Апрельские заморозки в Крыму угрожают цветущим садам и ранним посадкам. Агроном Павел Воронцов объяснил, какие культуры в зоне риска и как сохранить урожай, сообщает «Крымская газета» .

Весеннее тепло в Крыму часто сменяется ночными похолоданиями до минусовых значений. В этот период растения уже вышли из состояния покоя и особенно уязвимы к кратковременному холоду.

«Есть культуры, которые критично реагируют даже на слабый минус. В зоне особого внимания — цветущие плодовые деревья: вишня, черешня, абрикос. Потеря цвета означает потерю всего урожая, даже если само дерево не пострадает. Сразу за ними следуют клубника, ранние всходы салатов, редиса и зелени, а также рассада в теплицах. Эти растения требуют укрытия при первых признаках похолодания», - объясняет агроном Павел Воронцов.

По словам эксперта, лук, чеснок, горох и укроп переносят легкие заморозки легче, однако при понижении температуры до минус двух — минус четырех градусов укрывать следует почти все посадки.

«При нуле или минус одном градусе риск уже серьезен для чувствительных культур. Если столбик термометра опускается до минус двух — минус четырех, укрывать нужно практически все. И делать это следует заранее, а не в полночь, когда мороз уже ударил», - предупреждает агроном.

Для защиты подойдут агроволокно или спанбонд плотностью 30–60 г на квадратный метр. Пленку можно использовать только с вентиляцией. Также помогает обильный полив: влажная почва остывает медленнее и способна сохранить растения при кратковременном похолодании.

