Агрохолдинг в Озерах приобрел новый самоходный кормораздатчик

Парк сельскохозяйственной техники агрохолдинга АО «ОСП агро» в Озерах пополнился новым самоходным смесителем-кормораздатчиком Siloking SelfLine System 1000+ 3225. Высокотехнологичный агрегат поступил на молочно-товарную ферму «Агрофирмы Сосновка» в селе Сенницы-1 Коломны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В нашем агрохолдинге с самого начала проектирования и строительства новых ферм учитывалось использование самоходных кормораздатчиков. „Агрофирма Сосновка“ осуществила значительные инвестиции в приобретение нового агрегата. Несмотря на высокую стоимость, применение кормораздатчика является незаменимым элементом рационального кормления крупного поголовья высокопродуктивного скота», — рассказали на предприятии.

Самоходный кормораздатчик заменяет собой сразу несколько единиц техники, что способствует сокращению потребности в дополнительном оборудовании и оптимизации расходов на топливо. Применение этой машины также позволяет решить одну из ключевых проблем сельскохозяйственных предприятий — дефицит рабочей силы. Для кормления свыше 1200 дойных коров на ферме достаточно одного механизатора, управляющего самоходным кормораздатчиком.

Коров на ферме Сенницы-1 кормят на автоматизированном столе, куда подаются полнорационные кормосмеси, приготовленные и розданные самоходным кормораздатчиком. В кормораздатчик загружаются грубые и сочные компоненты из силосных траншей, а также комбикорм и зерно. Все составляющие тщательно измельчаются и перемешиваются. Рецептуру кормовой смеси определяет оператор, руководствуясь информацией о группе животных, подлежащей кормлению. А зоотехник, учитывая установленные параметры, загружает всю необходимую информацию на компьютер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.