Агрохолдинг «Рота-Агро» в Подмосковье привлекает студентов к работе в АПК

Агрохолдинг «Рота-Агро» в Московской области развивает сотрудничество с профильными вузами и привлекает студентов к работе в агропромышленном комплексе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Агропромышленный холдинг «Рота-Агро» в Подмосковье активно сотрудничает со студентами, помогая им начать карьеру в сельском хозяйстве. Представители компании приняли участие в ярмарке вакансий, организованной Московской государственной академией ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина. Для студентов провели встречи, на которых рассказали о возможностях трудоустройства.

Академия является стратегическим образовательным партнером «Рота-Агро». Сейчас по целевому договору в вузе обучаются пять студентов по направлениям «Ветеринария» и «Технологии производства и переработки сельхозпродукции».

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что профориентационная работа с молодежью способствует устойчивому развитию агропромышленного комплекса региона. Такой подход позволяет привлекать будущих специалистов еще во время учебы, формировать у них необходимые навыки и мотивировать к работе в сфере АПК.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.