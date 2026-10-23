Агроэксперт Березнюк предупредил о рисках покупки яиц с рук
Агроэксперт Илья Березнюк предупредил о рисках при покупке деревенских яиц без подтверждения их безопасности. При этом противопоставлять их всем магазинным неправильно, сообщает RT.
Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк пояснил, что при выборе яиц важно учитывать, прошли ли они установленный контроль и как продавец хранил их до продажи.
По словам эксперта, домашнее происхождение не гарантирует безопасности. Главная инфекционная угроза — сальмонеллез, который может вызывать диарею, высокую температуру, рвоту и боли в животе, а иногда протекает тяжелее. Курица может выглядеть здоровой, а бактерии — находиться как на скорлупе, так и внутри яйца.
Контроль позволяет проверить происхождение продукции, ветеринарные документы и провести предусмотренные исследования. Но он не означает стерильности или проверки каждого яйца на сальмонеллу, подчеркнул Березнюк.
«Поэтому магазинные яйца тоже требуют правильного хранения и приготовления. При этом добросовестного частника не нужно автоматически считать небезопасным продавцом. Просто даже домашние яйца, продаваемые на розничном рынке, также должны проходить ветеринарно-санитарную экспертизу», — отметил он.
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