Агроэксперт Березнюк предупредил о рисках покупки яиц с рук

Агроэксперт Илья Березнюк предупредил о рисках при покупке деревенских яиц без подтверждения их безопасности. При этом противопоставлять их всем магазинным неправильно, сообщает RT .

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк пояснил, что при выборе яиц важно учитывать, прошли ли они установленный контроль и как продавец хранил их до продажи.

По словам эксперта, домашнее происхождение не гарантирует безопасности. Главная инфекционная угроза — сальмонеллез, который может вызывать диарею, высокую температуру, рвоту и боли в животе, а иногда протекает тяжелее. Курица может выглядеть здоровой, а бактерии — находиться как на скорлупе, так и внутри яйца.

Контроль позволяет проверить происхождение продукции, ветеринарные документы и провести предусмотренные исследования. Но он не означает стерильности или проверки каждого яйца на сальмонеллу, подчеркнул Березнюк.

«Поэтому магазинные яйца тоже требуют правильного хранения и приготовления. При этом добросовестного частника не нужно автоматически считать небезопасным продавцом. Просто даже домашние яйца, продаваемые на розничном рынке, также должны проходить ветеринарно-санитарную экспертизу», — отметил он.

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