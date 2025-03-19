Аграрные классы откроют в Развилковской школе Ленинского округа с этого года

В Развилковской школе Ленинского городского округа прошел открытый урок по профориентации для учащихся 8-11 классов, посвященный открытию профильного агротехнологического класса в текущем учебном году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сельское хозяйство в России сейчас находится в периоде активного развития и модернизации. Внедрений современных технологий, цифровизация, растущий спрос на экологически чистые продукты создают новые возможности и вызовы для агропромышленного комплекса», — обратилась к собравшимся участникам открытого урока директор образовательного учреждения Татьяна Бондаренко.

Она отметила, что подобные уроки проводятся в Развилковской школе на регулярной основе.

«Это хороший способ, чтобы заинтересовать ребят, сориентировать их в огромном мире профессий, и, конечно же, не просто профессий, а востребованные временем», — добавила Бондаренко.

Гостями открытого урока стали представители профильных столичных университетов, которые познакомили школьником с основными направлениями своих вузов.

«Наш ВУЗ ведет подготовку по следующим направления: ветеринария, зоотехния, биология, биотехнология, продукты питания животного происхождения, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Сейчас это очень актуальные направления, поддерживаемые агропромышленным комплексом нашей страны», — сказала замдекана факультета биотехнологий и экологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологий им. К. И. Скрябина Людмила Земцова.

В ходе открытого урока также было заключено соглашение между Развилковской школой и агропромышленным комплексом «Рота-Агро». Согласно которому учащиеся школы после обучения в аграрном классе смогут пройти практику или стажировку на предприятии.

«У нас можно получить абсолютно разносторонний опыт работы: начиная от «земли», заканчивая производством продуктов. Мы будем передавать опыт. Кроме того, помимо оплаты стипендии, мы предоставляем жилье и питание», — сказала гендиректор агропромышленного комплекса «Рота-Агро» Заира Мамаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.