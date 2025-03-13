Аграриям Подмосковья рассказали о мерах господдержки

Отраслевые специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области приняли участие в агрофоруме «Свое», организованном АО «Россельхозбанк» — «Центр розничного и малого бизнеса» совместно с РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева для предпринимателей и предприятий АПК Подмосковья. В рамках деловой программы участникам рассказали о мерах господдержки агробизнеса, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«В этом году для подмосковных аграриев и производителей пищевой продукции предусмотрено в общей сложности 36 субсидий на 6 миллиардов рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Перенесли информацию в цифровой формат — создали интерактивный сервис «Календарь мер поддержки», в котором собраны подробные инструкции для получателей субсидии или гранта, включая сроки приема заявок, необходимые документы, требования, а также цели, на которые могут быть направлены средства», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В рамках агрофорума «Свое» специалисты Минсельхоза Московской области уделили внимание вопросам поддержки малых форм хозяйствования. Так, грант и субсидия на развитие семейных ферм позволяет возместить до 60% затрат, связанных с реализацией проекта. Грант «Агростартап» направлен на поддержку начинающих фермеров, обеспечивая финансирование на создание или развитие хозяйства. Грант «Агротуризм» предусматривает возмещение части расходов К (Ф)Х, связанных с развитием сельского туризма: строительством, реконструкцией и модернизацией инфраструктуры, монтажом или приобретением туристского оборудования, благоустройством территорий. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут стать получателями субсидии на развитие сельской кооперации, которая предусматривает возмещение части понесенных затрат на создание новых субъектов малого предпринимательства в АПК. Узнать подробнее о каждой мере господдержки можно на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.