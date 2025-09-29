Аграрии Волоколамского округа приступили к уборке кукурузы

сегодня в 20:04

Волоколамские аграрии начали уборку кукурузы на силос. Они уже убрали почти 90% планируемой площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К середине сентября кукуруза полностью созрела, и благодаря благоприятной погоде аграрии своевременно начали уборочную кампанию.

Сельхозпредприятия сообщили, что несмотря на переменчивую погоду в течение сезона, урожай в этом году обещает быть хорошим. Початки достигли восковой спелости — оптимального состояния для начала уборки на силос.

С 20 сентября хозяйства округа активно ведут работы. На сегодняшний день убрано 1322 гектара из запланированных 1474, что составляет почти 90% от плана. Валовый сбор уже достиг 24 381 тонны.

«Это отличный показатель, который говорит о профессионализме наших сельхозпроизводителей. Желаю нашим аграриям успешного завершения уборочной кампании и высоких урожаев. Ваш труд — основа продовольственной безопасности округа и залог благополучия жителей», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.