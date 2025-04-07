Аграрии Подмосковья приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Экспортер года»

Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) сообщил о старте Всероссийской премии «Экспортер года», заявки на участие будут приниматься до 31 мая включительно. Конкурс проводится среди крупных компаний, малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Премия утверждена правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Определение победителей и призеров конкурса пройдет в два этапа: первый — на уровне федеральных округов, второй — из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа. Награждение победителей и призеров федерального этапа пройдет на Международном экспортном форуме «Сделано в России» при участии первых лиц Правительства. Региональные производители могут направить заявку на участие в конкурсе до 31 мая, перейдя по ссылке.

В прошлом году по итогам конкурса Подмосковье стало лучшим экспортером в Центральном федеральном округе — 22 региональных компании заняли почетные призовые места в 17 номинациях. Среди победителей компании агропромышленного комплекса региона: АПХ «Мираторг», АО «Капитал-ПРОК», ООО «ПЛОДОИМПОРТ», «Соломон-трейд» и ЗАО «Московская пивоваренная компания». Компания «Мираторг» заняла первые места сразу в трех номинациях: «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (крупный бизнес), «Новая география» (крупный бизнес), «Ответственный экспортер ESG» (крупный бизнес).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.