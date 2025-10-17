Аграрии Озер завершили заготовку соломы для кормовых запасов на зиму

Сельскохозяйственные предприятия озерского агрохолдинга «ОСП агро» заготовили на зиму 49 тыс. рулонов и тюков соломы. Сформированные из соломы пирамиды, покрытые защитной пленкой, сейчас можно наблюдать на территории каждой фермы агрохолдинга. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

«Размещение кормовых запасов сразу осуществляется преимущественно на животноводческих фермах — с учетом оптимизации логистики доставки кормов для животных. Агрохолдинг „ОСП агро“ использует оба варианта упаковки соломы — тюки и рулоны, каждый из которых обладает своими преимуществами: тюки формируются быстрее, а рулоны удобнее в транспортировке и использовании», — отметили на предприятии.

Отметим, что грубые корма, в частности, солома, благодаря высокому содержанию клетчатки составляют основу зимнего рациона крупного рогатого скота. От качества грубых кормов зависит не только продуктивность и надои, но и здоровье поголовья. Для повышения питательной ценности солому смешивают с другими кормами и обогащают витаминами и минералами.

Кроме того, солома используется в качестве подстилки для некоторых групп скота, являясь одним из лучших натуральных, удобных и экологически безопасных материалов. Правильные заготовка и хранение соломы — это не только экономия, но и возможность использовать ценный ресурс для повышения эффективности сельскохозяйственного производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.